Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ATYRAU | KAZAKHSTAN | 06? (@atyrauoil.official) 10 Ноя 2020 в 11:05 PST

По словам пассажиров рейса DV766, инцидент произошёл во время взлёта. После этого самолёт вернулся в Международный аэропорт Атырау. В результате происшествия никто из находившихся на борту не пострадал. В пресс-службе авиакомпании SCAT сообщили, что при выполнении рейса Атырау – Нур-Султан, в процессе набора высоты, на воздушное судно налетела стая крупных птиц, предположительно гуси или утки. - Командир воздушного судна Иван Карпович, принял решение о возвращении в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно, - сообщает авиакомпания. На борту находилось 115 пассажиров, никто не пострадал. Рейс был отменён. Желающим пассажирам перебронировали вылет на другие даты, другим - вернули полную стоимость билета. Как отмечают в авиакомпании, проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, весьма актуальна. - Благодаря высокому профессионализму Командира Воздушного Судна Ивана Карповича, и слаженной работе всего экипажа, посадка воздушного судна столкнувшегося с целой стаей крупных птиц прошла в штатном режиме, - подчеркивает SCAT.