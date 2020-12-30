По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на семи выездах из Актобе установлены аппаратно-программные комплексы «Рубеж», из них на 5 въездах/выездах установлены скоростемеры. - Аппаратно-программный комплекс «Рубеж» предназначен для оперативного реагирования о зафиксированных транспортных средствах, находящихся на учетах розыска, а также для пресечения нарушений ПДД РК. По результатам тестового режима систем «Рубеж» выявлено более 5 тысяч нарушений скоростного режима, в связи с этим напоминаем, что сегодня последний день тестового режима аппаратно-программного комплекса «Рубеж», - рассказали в пресс-службе департамента. Также актюбинцев и гостей города соблюдать ПДД РК, в особенности скоростной режим.