Депутаты внесли поправки в законопроект по вопросам электроэнергетики, энергоснабжения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дептутат Ерик Султанов сообщил, что законом предусматривается реализация задач по пяти направлениям. В ходе обсуждения сенаторы внесли изменения, в том числе по продлению сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до первого июля 2023 года. Документ вернули в мажилис. Переход должен был состояться первого июля этого года. Домам, которые ещё не сменили форму управления, уже не предоставляются некоторые услуги. К примеру, отключена электроэнергия на местах общего пользования.