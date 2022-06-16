Директор Атырауского областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов покинул пост по собственному желанию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новорожденного уронили на пол: главврач роддома Атырау ушел с поста Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Жанар Садуова, такое решение принято после инцидента с новорождённым, которого уронили на пол в перинатальном центре. Казбек Ермагамбетов подал в отставку с должности руководителя, но остался работать в роддоме. Напомним, родственник родильницы рассказал, что его сестрёнку вызывали на рентген и она вышла из палаты. В это время из четырёх рожениц остаётся только одна девушка, которая с трудом передвигается. Ребёнок без конца плачет. Она берёт его на руки, чтобы успокоить и начинает звать медсестру. Никто не приходит. Она вынужденно выходит в коридор и просит помощи. Снова никто не приходит. Вдруг она теряет сознание, падает и роняет ребёнка на пол в коридоре. Сама девушка отмечает, что у неё закружилась голова. Между тем после падения к ребёнку подбежала санитарка и только потом медсестра. Врачи обследовали ребёнка. Его состояние стабильное, нарушений состояния травматического характера не выявлено. Тем не менее, управлением здравоохранения создана рабочая комиссия для служебного расследования данного случая.