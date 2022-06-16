- После путём вымогательства завладели более 1,7 млн тенге. Вымогатели на этом не остановились и спустя некоторое время начали требовать ещё 1,5 млн тенге у потерпевших, - рассказали правоохранители.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что к стражам порядка обратились двое жителей. Малознакомые избили их и сутки удерживали в подвале дома.Двух подозреваемых 29 и 30 лет задержали после передачи 400 тысяч тенге. Обоим инкриминируют статью «Вымогательство». Задержанным светит до семи лет заключения.