– Случай произошёл в частном киоске Afisha, расположенном на улице С. Датова. Все пострадавшие ели там донер с куриным мясом. По данному факту управление полиции Атырау ведёт следственные действия, работа киоска быстрого питания приостановлена. Ведётся эпидемиологическое исследование. Одной из возможных причин отравления может быть то, что сотрудники донерной могут быть переносчиками стафилококка или иных кишечных инфекций. Ведь зачастую предприниматели пренебрегают требованиями и нанимают людей на работу, которые не прошли медицинское обслуживание, - рассказала Алия Бекешова на брифинге в РСК.
Сейчас на лечении находятся восемь человек. В пресс-службе Атырауской областной больницы сообщили, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Самому младшему пациенту - один год и семь месяцев, самому старшему - 30 лет.Подобный случай был зарегистрирован в 2020 году. Тогда люди отравились суши.