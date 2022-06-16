– Случай произошёл в частном киоске Afisha, расположенном на улице С. Датова. Все пострадавшие ели там донер с куриным мясом. По данному факту управление полиции Атырау ведёт следственные действия, работа киоска быстрого питания приостановлена. Ведётся эпидемиологическое исследование. Одной из возможных причин отравления может быть то, что сотрудники донерной могут быть переносчиками стафилококка или иных кишечных инфекций. Ведь зачастую предприниматели пренебрегают требованиями и нанимают людей на работу, которые не прошли медицинское обслуживание, - рассказала Алия Бекешова на брифинге в РСК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Алия Бекешова рассказала, что летом возрастает риск массового пищевого отравления именно уличной едой. С начала года в регионе уже зарегистрирован один случай массового отравления. 14 июня в инфекционную больницу поступили семь человек с признаками пищевой интоксикации, а 15 июня в медучреждение поступили ещё два человека.

Сейчас на лечении находятся восемь человек. В пресс-службе Атырауской областной больницы сообщили, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Самому младшему пациенту - один год и семь месяцев, самому старшему - 30 лет.