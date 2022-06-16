Всего с начала года от нападений животных пострадали 870 жителей региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полицейские ЗКО вернули хозяевам 26 лошадей Иллюстративное фото из архива «МГ» В комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в Актюбинской области не зарегистрировано случаев заболевания бешенством среди людей, но был один случай среди животных. С начала года 870 человек обратились за медпомощью после нападений животных (укусы или царапины). В 705 случаях это были собаки, 154 человека нуждались в помощи после общения с кошками, в одном случае человек пострадал от крупного рогатого скота и шесть человек привили от бешенства после недружелюбного контакта с лошадьми.
- Вылечиться от бешенства уже при начавшейся болезни нельзя, но предупредить заболевание можно с помощью единственного средства – антирабических прививок. Когда человек укушен или оцарапан каким-либо животным, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу. Это надо сделать даже в том случае, если укусило или оцарапало внешне здоровое животное, - напомнили эпидемиологии.
Прививки легко переносятся и безболезненны. Ранее сообщалось, что более ста жителей Атырау пострадали от укусов собак с начала года.