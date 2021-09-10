- Мы простая семья из посёлка. В преддверии 30-летия Независимости Казахстана мы выиграли этот конкурс, чему несказанно рады. Желаю всем, чтобы все семьи были как мы сплочёнными. Желаю старшему поколению вырастить детей-патриотов. И, конечно, побед всем в жизни. Пусть наше государство только процветает, нация растет. Давайте будем едины, чтобы развить нашу страну, - сказал Нагим Тажмуратов.

Конкурс "Мерейлi отбасы" проходил в несколько этапов. Стоит отметить, что в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество семей - 137. Заявки подавали участники из всех районов области и Уральска. Победителями конкурса по Западно-Казахстанской области стала семья Тажмуратовых из Бокейординского района. Сегодня, десятого сентября, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев торжественно вручил сертификат на пять миллионов тенге семье победителей и пожелал им процветания. В свою очередь, 65-летний глава семейства Нагим Тажмуратов рассказал немного о семье и поблагодарил всех за поддержку в конкурсе.У Нагима Тажмуратова пятеро детей и 17 внуков. Он родом из посёлка Борли Бокейординского района. Организация конкурса "Мерейлi отбасы" связана с 30-летием Независимости Казахстана, а вот история конкурса началась с 2013 года по инициативе Елбасы - Нурсултана Назарбаева. Только в нашей области конкурс организовывается в седьмой раз.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.