Торжественное вручение сертификата семье победителей состоялось сегодня, десятого сентября в здании акимата ЗКО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сертификат на 5 млн тенге получили победители конкурса "Мерейлi отбасы" Конкурс "Мерейлi отбасы" проходил в несколько этапов. Стоит отметить, что в этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество семей - 137. Заявки подавали участники из всех районов области и Уральска. Победителями конкурса по Западно-Казахстанской области стала семья Тажмуратовых из Бокейординского района. Сегодня, десятого сентября, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев торжественно вручил сертификат на пять миллионов тенге семье победителей и пожелал им процветания. В свою очередь, 65-летний глава семейства Нагим Тажмуратов рассказал немного о семье и поблагодарил всех за поддержку в конкурсе.
- Мы простая семья из посёлка. В преддверии 30-летия Независимости Казахстана мы выиграли этот конкурс, чему несказанно рады. Желаю всем, чтобы все семьи были как мы сплочёнными. Желаю старшему поколению вырастить детей-патриотов. И, конечно, побед всем в жизни. Пусть наше государство только процветает, нация растет. Давайте будем едины, чтобы развить нашу страну, - сказал Нагим Тажмуратов.
У Нагима Тажмуратова пятеро детей и 17 внуков. Он родом из посёлка Борли Бокейординского района. Организация конкурса "Мерейлi отбасы" связана с 30-летием Независимости Казахстана, а вот история конкурса началась с 2013 года по инициативе Елбасы - Нурсултана Назарбаева. Только в нашей области конкурс организовывается в седьмой раз. Фото Медета МЕДРЕСОВА