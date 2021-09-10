Документ вступит в силу 13 сентября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача ЗКО, разрешается проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в очном режиме при отсутствии возможности проведения их в дистанционном формате.

Также изменилось время работы ряда бизнес-объектов - участников проекта Ashyq:

Общепитам разрешается работать с 7 часов до полуночи, лидерам Ashyq - до двух ночи.

Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры - до 22 часов, лидерам Ashyq - согласно установленного графика.

ТРЦ и торговые дома - разрешается работа согласно установленного графика работы.

Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии - с 9 часов до полуночи, лидеры - согласно установленного графика работы.

Боулинг клубы, бильярдные и игровые клубы - с 12:00 до 00:00 часов, лидеры - с 12:00 до 2:00.

Банкетные залы - с 7 часов до полуночи часов, лидерам с 7:00 до 2:00.

Караоке - разрешается работа в будние дни с 7 часов до полуночи часов, лидерам с 7:00 до 2:00.

