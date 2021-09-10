11 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра.

В Уральске синоптики прогнозируют солнечную погоду. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +4..+6. Ветер северный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +5..+6 градусов. Ветер северный до 25 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер северо-западный до 30 километров в час.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер южный до 15 километров в час.

