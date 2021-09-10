Производители гаджетов «не стоят на месте», и все время придумывают инновации все интереснее. Новый Cyrcle Phone 2.0 с необычным экраном это «подтверждает». Если вы любите что-то особенное и уникальное, то такой новый аппарат для вас. Гаджет, диаметр экрана около 88 мм, оснащен всем, что имеют уже привычные нам модели. А вот форма удивит.Дисплей Cyrcle Phone 2.0 такой же круглый, как и его корпус. Компания серьезно потрудилась, чтобы Android 10 заработала в необычном формате. В устройстве 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной. Основная камера, как и селфи с разрешением 13 Мп. Его корпус изготовят из особенного пластика, получаемого из кукурузы — производитель за экологически безопасное производство! А еще у модели аж 2 разъема для наушников.Разработка Cyrcle Phone началась 5 лет назад. У первых смартфонов корпус стали делать круглым, но экран оставили квадратным. Такой вариант пустили в продажу осенью 2016 года. За пять лет компания значительно улучшила и дизайн и функциональность гаджета.