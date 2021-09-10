Вот несколько идей утолить голод без вреда для здоровья и сна. Идеи для тех, кто не в силах уснуть на пустой желудок «Чем бы подкрепится, что на ночь невредно?» Такой вопрос волнует многих, особенно если за окном темно, а кушать хочется. Оказывается, есть продукты, которые разрешают даже диетологи. Вот несколько идей утолить голод без вреда для здоровья и сна.

Белки двух яиц и овощи

Секрет: яичный белок не содержит ни углеводов, ни жиров, только легко усваиваемый протеин, а овощи – содержат клетчатку, которая создаёт в желудке необходимый объём.

50 грамм лёгкого сыра (не более 17%)

Секрет: Сыр не только богат протеинами, но ещё кальцием, который так нужен организму всегда. Кстати, благодаря белку и кальцию в ночное время организм охотнее сжигает жировые запасы.

100 грамм отварных кальмаров

Секрет: морепродукты – почти чистый белок, который переваривается легко, и пищеварительная система не испытывает нагрузку. К тому же прекрасно насыщает. Если 100 грамм мало, дополните кальмары листьями салата.

20 грамм миндаля

Секрет: Орехи – источник полезных жиров и магния. Они снимают спазмы в сосудах и расслабляют. Но чтобы они лучше усвоились, миндаль стоит предварительно 6-10 часов вымачивать. Берегите себя и своих близких и лучше не переедайте на ночь!