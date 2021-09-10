Белки двух яиц и овощи

50 грамм лёгкого сыра (не более 17%)

100 грамм отварных кальмаров

20 грамм миндаля

«Чем бы подкрепится, что на ночь невредно?» Такой вопрос волнует многих, особенно если за окном темно, а кушать хочется. Оказывается, есть продукты, которые разрешают даже диетологи. Вот несколько идей утолить голод без вреда для здоровья и сна.яичный белок не содержит ни углеводов, ни жиров, только легко усваиваемый протеин, а овощи – содержат клетчатку, которая создаёт в желудке необходимый объём.Сыр не только богат протеинами, но ещё кальцием, который так нужен организму всегда. Кстати, благодаря белку и кальцию в ночное время организм охотнее сжигает жировые запасы.морепродукты – почти чистый белок, который переваривается легко, и пищеварительная система не испытывает нагрузку. К тому же прекрасно насыщает. Если 100 грамм мало, дополните кальмары листьями салата.Орехи – источник полезных жиров и магния. Они снимают спазмы в сосудах и расслабляют. Но чтобы они лучше усвоились, миндаль стоит предварительно 6-10 часов вымачивать.