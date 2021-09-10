Чтобы сузить поры и избавиться от отеков, необходимо приготовить лавровый отвар. Также он справится с черными точками и угревой сыпью. На один стакан крутого кипятка, нам понадобиться 100 грамм сушеных листьев лаврового листа. Смешать этих два составляющих и отправить на медленный огонь на 10 минут. Затем дать ему остыть, процедить и поставить в холодильник. Ежедневно протирайте лицо этим отваром на ночь. Оно станет чистым, а тон лица - свежим. Кроме этого, из лаврового листа можно приготовить различные лосьоны. К примеру, если в отвар добавить еще и эфирные масла, то эффект будет просто ошеломляющим. Добавьте к отвару пять капель эфирного масла чайного дерева и столько же масла розмарина. Такой тоник сузит поры и снимет воспалительные процессы. Также после процедуры у вас пропадет чрезмерный жирный блеск на коже. Необходимо таким лосьоном протирать лицо два-три раза в день. Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!