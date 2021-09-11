1.Каши быстрого приготовления

2.Напитки в пакетах

3.Пшеничные макароны

4. Готовые йогурты

Это не самый лучший завтрак. В таких кашах содержится много сахара, который не приносит организму никакой пользы. Кроме этого сахар быстрее вызывает чувство голода, и через пару часов после завтрака вы уже захотите что-нибудь съесть. Настоящая овсяная каша готовится как минимум 15 минут. Она должна быть грубого помола, а варить ее следует на воде без сахара. Молоко и сливки лучше не использовать.Это также следует исключить из рациона, к этой категории относятся соки прямого отжима, восстановленные соки, нектары и сокосодержащие продукты. В них добавляется много сахара. Отдайте предпочтение морсам из свежих или замороженных ягод либо лимонаду из воды, лимона и мяты.Относятся к категории легкоусвояемых углеводов. Частое употребление может вызвать накопление жировых отложений. Кроме этого, после макарон быстрее возвращается чувство голода. Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, в них больше клетчатки и меньше крахмала, они медленно усваиваются.В них содержатся полезные лактобактерии, но кроме них производители добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, искусственные добавки и конечно же сахар. Если вы все же решили полакомиться этим продуктом, то выбирайте йогурты до 5% жирности и желательно со злаками. А лучше всего готовить йогурт дома из творога и замороженных либо свежих ягод и фруктов.