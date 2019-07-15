Сегодня, 15 июля, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, где запечатлен момент столкновения двух легковых автомобилей. Как выяснилось ДТП произошло 12 июля в 20.00. О подробностях ДТП рассказали в департаменте полиции ЗКО. - Автомобиль марки «ВАЗ-11183» ехал по проспекту имени Н.Назарбаева в южном направлении, на регулируемом перекрестке с улицей Ихсанова при повороте налево, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем марки «Лада 21144» , который двигался по встречной полосе движения, - пояснили в департаменте полиции. Стоит отметить, что в отношении водителя «ВАЗ-11183» составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова рассказала, что в результате ДТП пострадали 6 человек. - Один из них от госпитализации отказался, остальные были доставлены в Областную многопрофильную больницу. Осмотрены, обследованы. Было рекомендовано амбулаторное наблюдение, в госпитализации не нуждались, - пояснила Гульнара Абдрахманова.