На торжественном открытии школы №51 в Зачаганске выступил аким ЗКО Гали Искалиев. Он поздравил всех присутствующих с этим событием. - Хочу поздравить всех с Днем первого президента. В этот день открывается новая школа. Чтобы ученики, наше поколение, получали качественное образование, мы должны создать для этого все условия. Как вы знаете, в этом году мы строим шесть школ, также делаем капитальный ремонт в 27 школах. И вот ремонт первой школы окончен! Одно построенное здание решило проблемы трех школ. Самая старая школа №38 имени Алии Молдагуловой, там дети учились без всяких условий, теперь они будут учиться в школе №51. В СОШ №47 и №10 было трехсменное обучение, теперь многие ученики перейдут в новую школу, - сказал Гали Искалиев. К слову, школу строила подрядная организация ТОО «Нуркапстройгаз» из Атырау. Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда тенге. Стоит отметить, что на первом этаже в школе расположены вестибюль с гардеробом, столовая с обеденным залом, мастерские, учебные классы. На втором этаже - учебные кабинеты, библиотека, читальный зал, спортивный зал. А на третьем - учебные классы. Следует отметить, что в старом здании школы №38 будет располагаться образовательный центр и Республиканская физико-математическая академия.