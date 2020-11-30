Вот уже пятый год по традиции ученики Назарбаев Интеллектуальных школ страны принимают участие в масштабном челлендже по пропаганде национальной культуры. Сотни учеников НИШ одновременно сыграли известные произведения народных куйши. Среди которых знаменитые кюи Курмангазы, Даулеткерея, Дины Нурпейсовой и Нургисы Тлендиева. 20 учеников Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау в прямом эфире исполнили кюй Курмангазы Сагырбайулы «Балбырауын». В дистанционном формате на YouTUBE канале школы трансляцию домбрового оркестра слушали с наслаждением ученики, учителя и родители. – Для меня этот флешмоб особенный, потому что я впервые принимаю в нем участие. В этом году я поступил в Назарбаев Интеллектуальную школу города Атырау. Я хорошо помню, как каждый год в торговых центрах города ученики НИШ выступали с этим флешмобом. Тогда и у меня была мечта быть в числе этих ребят, - говорит ученик 7 класса Женис Алмас. В Назарбаев Интеллектуальной школе Атырау проходит декада, посвященная декабрьским праздникам. В рамках декады организованы различные мероприятия, открытые уроки, встречи с гостями, посещение выставок и участие на познавательных курсах. Также учениками школьного пресс-клуба подготовлен документальный фильм «Елбасы ізімен», где ребята рассказывают об объектах, которые посетили Первый Президент Республики Казахстан.