Средний возраст новых партийцев – около 30 лет, среди них представители разных профессий: педагоги, рабочие, менеджеры. Несмотря на молодость, в партию они вступили совершенно осознанно, заверили молодые люди. Новых членов приветствовал первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев. Он напомнил о непростом времени и напряженной политической обстановке во многих странах мира, подчеркнув стабильность в Казахстане. «Есть в нашей стране проблемы с пандемией и другие, но в Казахстане стабильная обстановка. Посмотрите, что происходит в мире в последнее время – столкновения и даже войны: в Беларуси, Киргизии, Армении, Азербайджане. В Казахстане границы четко определены и никто не претендует на их изменения, у нас нет территориальных споров с другими странами, - сказал Мурат Рахметович. – Nur Otan – народная партия, в которой состоят все слои населения, всего около миллиона членов партии и среди них много простых людей: учителей, медиков, рабочих. И наша главная задача – стабильность, мы ответственны за будущее нашей страны, за мирное небо.» Он также подчеркнул, что партия открыта для молодежи и Мурат Мукаев считает, что в руках у молодежи не только будущее, но и настоящее. Из группы компаний «УТПК» - Уральской торгово-промышленной компании, сразу три человека получили новенькие партийные билеты. «Недавно состоялся праймериз, наши ребята активно голосовали. Это стало новой мотивацией для наших сотрудников компании, для тех, кто еще не вступил в партию. Все активно следили за ходом праймериз, в организации даже был ажиотаж, особенно во время дебатов, - рассказал представитель группы компаний «УТПК» Александр Капустин. - Такими темпами число сторонников партии будет только расти. В компании у нас около 250 человек и есть партийная группа. Сейчас обсуждаем создание своей «первички», так как нас становится все больше. Конечно, имеет влияние на коллектив личность руководителя предприятия - активиста Nur Otana Валерия Крылова, продвигающего идеи партии на собраниях. Сегодня в партию вступили менеджер по сертификации Фаруза Есмуратова, мастер цеха производства полиэтиленовых труб Виталий Семенов и руководитель торгового зала Роман Хисамеденов.» Роман Хисаметдинов поблагодарил первого заместителя облфилиала партии за доверие молодым и отметил, что торжественный прием прошел накануне большого праздника – Дня Первого Президента Казахстана. Молодой человек пожелал всем крепкого здоровья, и жизни без ненастья. Слова благодарности высказали и другие молодые партийцы.