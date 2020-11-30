Иллюстративное фото из архива "МГ" Последние дни ноября порадовали уральцев теплой снежной погодой. Однако по ночам устанавливается морозная погода, и по прогнозам синоптиков на этой неделе горожан ждут холода. Жители сразу нескольких многоэтажных домов пожаловались, что в их квартирах не так тепло, как хотелось бы. Жительница дома №26 микрорайона Строитель Оксана говорит, что батареи в квартире еле теплые. – Живу на девятом этаже, и раньше таких проблем не было, батареи всегда были горячими. В этом году мы мерзнем в своих квартирах, ходим в теплой одежде. В доме есть маленький ребенок, и я боюсь, что он может заболеть, - возмущается женщина. Аналогичная проблема образовалась и у жителей домов №27/1 и №40 в микрорайоне Строитель, №69 по улице Алмазова и в доме №46 по проспекту Абулхаир хана. – Живу на пятом этаже. Раньше мы пользовались обогревателем только осенью, когда на улице было холодно, а отопительный сезон еще не начался. Но сейчас нам приходится практически сутками сидеть с включенным обогревателем. Без него в квартире очень холодно, - говорит жительница дома №69 по улице Алмазова Гульсезим. Между тем, в пресс-службе акима города сообщили, что со стороны АО "Жайыктеплоэнерго" проблем нет. Подача тепла идет в нормальном плановом режиме. – Сейчас обслуживающие данные дома КСК выполняют регулировку внутридомовых сетей, - отметили в пресс-службе акима города.