В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди.

По данным РГП «Казгидромет», 29 июня в Западно-казахстанской области ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем облачно, до 25 градусов тепла, ночью дождь, +12.

Облачная погода без осадков ожидается в Атырауской области. Днем до +27 градусов, ночью +15.

Дождь, гроза и град ожидается в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +13.

В Мангистауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 33 градусов тепла, ночью +15.