Почему связь дорожает, но лучше не становится, спросили министра

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева спросили, почему мобильные операторы повышают тарифы, а качество связи лучше не становится, передает Tengrinews.kz.

— Казахстанцы жалуются на качество связи. При этом мобильные операторы повышают тарифы и просто уведомляют об этом по факту. Почему качество связи не растет вслед за ростом тарифов? - спросила корреспондент Tengrinews.kz.

Жаслан Мадиев ответил, что проблемы с качеством связи «иногда возникают» из-за белых пятен.

— Причины - появление новых районов, расширение города, активная застройка, новые здания. Мобильным операторам следует оперативно решать вопросы по установлению базовых станций, подведению электроэнергии, строительству антенно-мачтовых сооружений на этих местах. Это занимает какое-то время. Если есть жалобы, граждане обращаются через систему e-otinish. Мы реагируем, проверяем, даем предписания. Если не исполняют - штрафуем, - сказал министр.

По его словам, этой работой министерство занимается постоянно, потому что настроено на то, «чтобы качество связи постоянно улучшалось для граждан».