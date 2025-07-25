Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО и в Уральске 26 июля

По данным РГП «Казгидромет», 26 июля ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке, севере области порывы могут доходить до 15-20 метров в секунду. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральск 26 июля также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. днем столбики термометров покажут +27, ночью +18.

В Атырау облачно с переменами. Днем дождь и гроза, +33 градуса тепла. Ночью +25 градусов. Ветер северо-западный: 18 м/с.

В Актобе синоптики прогнозируют дожди и грозы. Днем +25 градусов, ночью +20. На западе и севере области дождь и град. Ветер северо-западный: 12 м/с.

В Актау переменная облачность. На западе, востоке и севере области дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +32 градусов, ночью +24. Ветер северо-западный: 14 м/с.