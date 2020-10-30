Иллюстративное фото из архива "МГ" Багдат Мусин сообщил, что в настоящее время нет четких требований по качеству интернета. Что связывает по рукам регулятор - он ничего не может предпринять для улучшения качества связи. Усложняет положение отсутствие аналитики по всей стране о том, где какая ситуация, где какой сигнал интернета. Для решения данной проблемы запущен сервис народного контроля «Байланыс бар». Нажав одну кнопку, любой пользователь может зафиксировать данные о скорости интернета в базе данных министерства. «Это дает нам координаты и скорость передачи данных в той или иной местности. Накопив все эти данные, видим по республике ситуацию и зоны, со слабым покрытием сигнала. То есть, что имеется в виду - если этот сервис народного контроля будет распространен, и мы зафиксируем все сигналы, то мы будем знать, куда направлять наших контролеров. А они имеют права и полномочия зафиксировать слабый сигнал специальными измерительными устройствами и выписать определенные штрафы. Это позволит нам реагировать на жалобы казахстанцев и проводить планомерную работу по устранению проблем (с плохой связью Интернета - прим. ред.)», - сказал он. Предлагается также увеличить размер штрафов для операторов сотовой связи за плохой интернет. «По качеству интернета определенных провайдеров или определенных операторов, которые предоставляют услуги, мы установим параметры качества, и те, кто не соблюдает параметры качества, будут платить штраф. Штрафы будут не как сейчас 100 МРП (277 800 тенге - прим. ред.), а будут увеличены в несколько раз», - добавил Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.