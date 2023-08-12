По данным «Казгидромета», 13 августа днём на большей части ЗКО ожидается сильная жара до +33 градусов.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет ясная погода без осадков. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют погоду без осадков. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.