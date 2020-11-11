Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков заявил, что специалисты проводят постоянный анализ. Мы говорили про 2 миллиона доз. Рассматривается вопрос, чтобы около 15 процентов населения все-таки обеспечить бесплатной вакцинацией. Это около 3 миллионов 600 тысяч человек. Этот вопрос прорабатывается, и дополнительно изыскиваются средства, чтобы увеличить этот процент, в связи с рекомендациями ВОЗ", - уточнил он. Ранее заместитель главы Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков ответил на вопрос о закупе новой вакцины фармкомпаний Pfizer и BioNTech, заявивших о 90-процентной эффективности препарата. Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в понедельник сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, она показала более чем 90 процентов эффективности в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре. Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие 43 538 человек.