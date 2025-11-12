Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своём Telegram-канале обратил внимание на проблему бесконтрольного доступа детей к интернет-контенту. По его словам, у несовершеннолетних казахстанцев есть свободный доступ к контенту с насилием и буллингом.

– Гуляя с младшим сыном вижу, что почти каждый ребенок во дворе держит в руках смартфон, а контент который они смотрят в TikTok, YouTube и Instagram остается без фильтров и надзора родителей. Детям 4-5-6 лет дают в руки устройство, которое может быть опаснее, чем коробка со спичками. При этом все мы знаем, что в свободном доступе много контента с насилием и буллингом. Это не просто «развлекательный» контент, а это воздействие на детскую психику, которая находится в процессе формирования, - написал Аймагамбетов.

По его словам, алгоритмы соцсетей устроены так, чтобы «подсаживать» детей, делать их зависимыми от экранов. По сути, это как цифровые «игровые автоматы» в кармане. Исследования показывают, что чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.

В качестве примера депутат привел Китай, где дети могут пользоваться приложениями только ограниченное время, а показывают им только образовательный контент. Во многих странах мира принимаются законы. Это не тотальный запрет, а умный подход к защите подрастающего поколения.

– У нас же - безграничная «свобода», которая почти не регулируется. Смартфон - не няня. Нам нужна система. Возможно пришло время начать дискуссию нужны ли нам законодательные ограничения. Надо ли ввести возрастные цензы для доступа к соцсетям (10-12-14 лет?), - подчеркнул он.

Депутат считает, что запретами проблему не решить, здесь важно образование и диалог. Надо говорить с детьми о цифровой гигиене, объяснять, что можно и нельзя, развивать критическое мышление. Казахстанцам необходимы не только ограничения, но и совместные решения: фильтры, совместное использование гаджетов, реальное внимание взрослых и альтернативы по занятости.

– А как вы думаете: стоит ли вводить законодательные ограничения по возрасту на доступ маленьких детей к соцсетям? Вредно ли давать маленьким детям смартфоны без ограничения контента? Какие еще меры, на ваш взгляд, могли бы помочь? Самое главное, все подобные решения должны приниматься на основе науки и доказательств, - заключил Асхат Аймагамбетов.







