Звёзды советуют: как провести 13 ноября без стресса и с пользой

Астрологи предупреждают, в четверг, 13 ноября, возможны сбои, задержки и мелкие неполадки. Важно сохранять спокойствие и действовать по плану. Серьёзные дела лучше перенести, сосредоточившись на рутинных.

Что ожидать представителям стихий:

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец): Возможны сбои в планах, раздражения из-за внешних препятствий. Лучше сохранять спокойствие и не торопиться.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог): Контроль и рассудительность — ваши серьёзные козыри. Особенно важно проявлять здравомыслие.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей): Общение может даваться сложнее — слова легче неправильно понять или вызвать напряжение.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы): Эмоции и интуиция во главе дня — но именно чрезмерная чувствительность может привести к ссорам и недоразумениям.