возникают проблемы со сном,

нарушается обмен веществ, который приводит к ожирению и диабету,

могут возникнуть проблемы с сердцем.

Фото с сайта pexels.com Статья научных сотрудников психологии о результатах исследования сменного рабочего графика была опубликована в издании Ocсupational Environmental Medicine. Психологами было доказано, что сменный рабочий график негативно отражается на здоровье человека:У человека, работающего то днём, то ночью, страдает и интеллект: ухудшается память, снижается скорость мышления. Ученые выяснили, что в первую очередь такая нагрузка на организм человека отражается на функциях головного мозга. Исследователями было проведено 18 серьезных анализов, которые длились пятнадцать лет. В опыте участвовали более 19 тысяч человек. Ученые выяснили, что у людей со сменным рабочим графиком теряется концентрация внимания, происходит торможение реакций на неожиданное поведение. В общем цикл дня и ночи, а также смена бодрствования и сна уменьшает объем рабочей памяти.