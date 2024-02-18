По данным РГП «Казгидромет», 19 февраля в ЗКО ожидается гололед, на юге области туман. Ветер с порывами до 9-14 метров в секунду.
- В Уральске синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха составит -6..-8 градусов, ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 9-14 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно. Днём будет -5..-7 градуса, ночью -8..-10 градуса. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау – переменная облачность. Днём столбики термометра покажут 0..-2 градуса, ночью опустятся до -6..-8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.