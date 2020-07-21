уменьшению консолидированных накоплений в ЕНПФ на 1,7 триллиона тенге;

возможности увеличения средней выплаты с 42 500 тенге до 100 тысяч тенге каждому вкладчику;

повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям фонда и Нацбанка.

выходу фонда на новый уровень работы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" – Эпидемия не щадит никого. Уже нет скептиков, утверждающих, что вируса не существует, что все это политические игры и так далее. Я лично за эти несколько месяцев успел посмотреть в глаза смерти (моя семья была в доме, когда он полностью сгорел), испытать беспомощность обеспечить элементарной одеждой моих детей в условиях закрытых магазинов, столкнуться с отсутствием лекарств и еще много с чем, о чем просто не хочется рассказывать", - написал Сейпульник в Facebook. По его словам, недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране, с одной стороны, и хорошая работа по управлению пенсионными активами, с другой стороны, требуют согласованности. – Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Иными словами, я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10 процентов от накоплений ранее выхода на пенсию. (...) Да, средств, накопленных на счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно мало, но деньги могут и не потребоваться на том свете. Уверен, что, обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости, - заявил Евгений Сейпульник. По его словам, досрочное изъятие каждым вкладчиком своих 10 процентов приведет к:– При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 миллионов вкладчиков внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10 процентов от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому-то может спасти жизнь, - указал он. Кроме того, Сейпульник предложил законодательно закрепить право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств, совершить изъятие досрочно. Сейпульник пообещал инициировать обращение в адрес Президента в случае, если его предложение будет поддержано членами общественного совета.