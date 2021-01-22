Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что 23 января "Отбасы банк" запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений. До подачи заявления нужно иметь действующую ЭЦП с актуальным сроком действия. - Необходимо посредством ЭЦП или иным электронным способом авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета. Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора. После открытия специального счета заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, - дает инструкцию банк. Отмечается, что "Отбасы банк" не будет снимать комиссию за снятие пенсионных накоплений.