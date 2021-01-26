В "Отбасы банке" перечислили причины, из-за которых система сайта enpf-otbasy.kz аннулирует заявки на снятие пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz. Снятие пенсионных: почему аннулируются заявки на enpf-otbasy.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" "Друзья, если вы столкнулись с аннулированием заявки или запросом системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, это может быть по нескольким причинам: • если в строке суммы указано "0", то ваша заявка будет аннулирована; • если сумма указана с дополнительными знаками. Например, сумму для изъятия в виде "1.000.000" или "1000000,00", а также с указанием ТИЫН система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде "1000000" или "1234567" – без дополнительных знаков", - говорится в сообщении банка. Если вся информация введена верно, в "Отбасы банке" рекомендуют обновить систему или войти заново. Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальную ЭЦП и установить сертификаты NCALayer. Установить сертификаты можно на сайте pki.gov.kz. "Важно помнить, что все мероприятия по снятию пенсионных накоплений будут доступны только с компьютера или ноутбука круглосуточно", - отметили в "Отбасы банке". Платформа по использованию пенсионных накоплений была запущена 23 января на сайте enpf-otbasy.kz. До подачи заявления нужно иметь ЭЦП с актуальным сроком действия. Пенсионные накопления можно использовать для: • полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии; • строительства индивидуального жилого дома, включая приобретение земли; • внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа; • получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа; • приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком; частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа. Правила также гласят: не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, в течение пяти лет. Если имущество будет продано, сумму пенсионных выплат придется вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть, если ипотека погашена раньше, мораторий снимается.