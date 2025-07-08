Срок обязательной отработки можно сократить на один год, если стипендиат успешно учился и окончил полный курс.

С 13 июля обновятся правила международной стипендии «Болашак». Соответствующие документы подписал премьер-министр Казахстана.

Теперь стипендию смогут получить те, кто уже поступил или учится за границей на бакалавриате, магистратуре, PhD, профильной докторантуре или резидентуре — если вуз входит в утверждённый список. Стипендию «Болашак» можно получить один раз: для стажировки, для каждой степени (бакалавр, магистр, PhD и т.д.), для резидентуры. Но есть исключение: если человек не начал обучение по полученной стипендии и не имеет долгов — он может участвовать в конкурсе повторно.

Кто может участвовать в конкурсе

Граждане Казахстана, у которых общий срок обучения и отработки не превышает пенсионный возраст.

Для бакалавриата — нужно среднее образование, для остальных — высшее или степень бакалавра.

Уровень государственного языка и иностранного языка должен соответствовать требованиям вуза.

Кому нельзя участвовать

Тем, кто не выполнил условия договора после получения стипендии.

Кто прошёл стажировку и не отработал.

У кого есть долг перед администратором стипендии.

Новые условия для бакалавров

Нужно быть зачисленным в зарубежный вуз из утверждённого списка (финансовые вопросы можно решить позже).

Можно участвовать, если есть приглашение на бесплатное обучение и все расходы покрывают спонсоры.

Уровень знания госязыка должен соответствовать установленным минимальным требованиям.

Принимаются дипломы за 1–3 места на международных олимпиадах, конкурсах или научных проектах (за последние 3 года), если они связаны с выбранной специальностью.

Срок обязательной отработки можно сократить на один год, если стипендиат успешно учился и окончил полный курс.

После учёбы стипендиаты «Болашак» обязаны отработать в Казахстане: не менее пяти лет, если они трудоустроены в столице или городах республиканского значения; не менее трех лет — в остальных регионах страны. Если обучение было по направлению государственного органа, то выпускник должен отработать не меньше трех лет на госслужбе, при этом первый год — именно в том органе, который его направил.

Фото: pixabay.com