Правда оценку провели не во всех бизнесах, поэтому сложно сказать какие объемы были на самом деле.

Впервые аналитики представили данные по рынку SMM (маркетинг в социальных сетях — прим.автора).

По данным Data Hub, на продвижение товаров предприятия тратят миллиарды тенге. В 2024 году выборочное обследование юрлиц и ИП показало, что маркетологи на социальных сетях заработали 5,9 млрд тенге.

Правда оценку провели не во всех сферах бизнеса, поэтому сложно сказать какие объемы были на самом деле. К тому же непонятно сколько SMM-агентств отчиталось перед статистическим ведомством.

Общее число компаний, попавших под наблюдение, в основном занимаются офисным администрированием и вспомогательным обслуживанием, куда относится и SMM-продвижение, составило 2,7 тысяч единиц. Они занимаются как обработкой поступающих телефонных звонков, так и организацией конференций.

Аналитики отмечают, что чаще всего услугами маркетолога пользуются ИП — 5,5 млрд тенге. В региональном разрезе более трети общего объема рекламы в соцсетях приходится на Алматы и Атырауская область. На третьем месте Карагандинская область, Астана и Шымкент.

Также в 2024 году посчитали, сколько заработали мобилографы — 267,1 млн тенге. Вместе с этим блогеры заработали 763,3 тыс. тенге.

Необходимо учитывать, что это данные по итогам выборочного обследования. Они не обхватывают всех предпринимателей.