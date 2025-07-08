Сейчас в школы работают в штатном режиме, но учеников в них меньше нормы.

В приграничных районах Западно-Казахстанской области могут закрыть 13 школ. Об этом сообщил вице-премьер Ермек Кошербаев в ответ на депутатский запрос, передаёт Kazinform.

Согласно правилам, школа в селе может продолжать работать, если в ней учатся достаточное количество детей: минимум 5 учеников — для начальной школы, минимум 41 — для основной, минимум 81 — для средней школы. Сейчас эти школы продолжают работать, хотя учеников в них мало. Вице-премьер отметил, что если школа обеспечивает хорошее качество обучения, местные власти имеют право не закрывать её.

— Тем не менее, в связи с тем, что в этих школах численность учащихся значительно ниже установленной нормы, существует риск их реорганизации — перевода средней школы в основную, основной в начальную, либо полной ликвидации в 2025–2026 учебном году. В этой связи министерство просвещения направило письмо акимату ЗКО с рекомендацией сохранить и развивать сельские школы в приграничных районах. В настоящее время министерство также рассматривает возможность исключения школ, расположенных в приграничных зонах, из общего нормативного перечня сети организаций образования, — заверил Ермек Кошербаев.

Вопрос о расформировании школ находится на контроле правительства.

Напомним, что среди 100 лучших школ Казахстана оказалась СОШ №37 города Уральска. Также в этом году в стране ввод ученических мест побил рекорд.