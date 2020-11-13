Сенаторы предложили внести поправки о снижении ставки для операторов связи за использование радиочастот на 90%, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутаты сената парламента РК во время обсуждения поправок в Налоговый кодекс подняли проблему обеспечения регионов страны качественной интернет связью. Они предложили снизить годовую ставку за использование радиочастот сотовым операторам для проведения скоростного интернета в сёла. Проблему на селе можно решить за счёт преференций для операторов мобильной связи, считают сенаторы. По словам депутата Сергея Ершова, такая мера поможет обеспечить цифровое равенство между населением города и села. – Сенаторы инициировали поправки по снижению ставки на радиочастоты, необходимые для мобильной связи третьего и четвёртого поколения, на 90%. При этом предлагается применять льготы только в том случае, если операторы связи будут направлять высвобожденные средства на финансирование проектов широкополосного доступа в интернет – прежде всего в сельских населённых пунктах, – сказал он. Спикер сената Маулен Ашимбаев в свою очередь подчеркнул, что эта поправка касается и интернета в городах. – В дальнейшем при реализации закона просим в приоритетном порядке обеспечивать широкополосный интернет в сельской местности. Просьба учесть этот момент. Почему? Потому что в городах в целом есть доступ к качественному интернету, его его нет в сёлах. Чтобы была вариативность определённая у сотовых операторов, мы включили слова "в "городской местности". Но дальше мы надеемся, что министерство обеспечит приоритетность обеспечения доступа к интернету в сельской местности за счёт этих льгот, которые мы даём сотовым операторам, – обратился депутат к министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину. Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс с поправкой о сотовых операторах вернули в мажилис. Если мажилисмены поддержат все поправки, документ уйдёт на подпись главе государства. Казахстанцы в отдалённых регионах жалуются на низкое качество интернета или полное отсутствие сотовой связи. Особенно заметно это стало в период пандемии, когда студенты, школьники и преподаватели вынуждены проводить обучение в дистанционным формате с помощью сотовой связи и интернета. После снижения ставки за использование радиочастот сотовые операторы смогут направить высвободившиеся средства на обеспечение сёл скоростным интернетом.