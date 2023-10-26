— В адрес «Правительство для граждан» нередко поступали жалобы от клиентов на некачественный сервис при оказании госуслуг в спецЦОНах. Для исключения подобных инцидентов приняли решение о самостоятельной организации процесса тестирования, — пояснили в госкорпорации.

ри сдаче экзамена идёт аудио- и видеозапись процесса тестирования. Проводится биометрическая идентификация личности. Желающие могут наблюдать за сдачей экзамена как в залах ожидания, так и онлайн.

Новые правила по приёму теоретических экзаменов ввели в специализированных центрах обслуживания населения, сообщили в «Правительство для граждан». Теперь организационно-технологическое сопровождение процедур по приёму экзаменов осуществляет госкорпорация.С 16 октября этого года госкорпорация перешла на новую систему ПДД 3.0. ППовторно сдать теорию, в случае провала теста, можно на следующий рабочий день. При двух отрицательных результатах сдачи — не ранее, чем через один месяц.