Пресс-служба департамента полиции ЗКО не комментирует причину задержания Булатжана Булатжанова.

25 октября на площади имени Маншук Маметовой полицейские задержали активиста Булатжана Булатжанова. Он приехал на велосипеде и припарковал его у столба освещения. Когда полицейские приблизились к его транспорту, активист сам подошёл к ним и был задержан.

Сегодня, 26 октября, журналисты обратились в пресс-службу департамента полиции ЗКО с просьбой прокомментировать причину задержания активиста. В ведомстве на запрос от журналистов в мессенджере отвечать не стали и попросили направить официальный письменный запрос.