Житель Алматы подал в суд на автора Telegram-канала, но проиграл дело и теперь должен частично оплатить услуги адвоката второй стороны. Гражданский иск рассмотрел Наурызбайский районный суд. Мужчина просил признать опубликованные в Telegram-канале сведения порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требовал опровержения и моральной компенсации. Распространённая ответчиком информация была дословным воспроизведением высказывания третьего лица. А согласно закону, ответственность за это представители СМИ не нужен. Более того, сведения нашли своё подтверждение. Поэтому в удовлетворении иска суд отказал в полном объёме. Теперь истец должен ответчику частично возместить расходы на представителя. А именно 500 тысяч тенге. Решение суда не вступило в законную силу.