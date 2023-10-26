29 октября

21:30 по времени Астаны

“Олд Траффорд”, Манчестер

“Манчестер Юнайтед”

Кажется, “МЮ” пришел в форму после жутковатого старта сезона. Судите сами: в АПЛ две победы к ряду, причем одна (с “Брентфордом”) — волевая, Скотт Мактоминей забил два мяча в добавленное время. Лигочемпионский матч с “Копенгагеном” и вовсе должен вернуть фанатам “Юнайтед” веру в людей. Мало того, что единственный и победный мяч забил Харри Магуайр, которого высмеивали все, кому не лень, так еще и Андре Онана отразил пенальти. За камерунца особенно приятно: после нескольких привозов казалось, что его трансфер был огромной ошибкой “Юнайтед”

Последние матчи “Манчестер Юнайтед” (3-0-2)

ЛЧ. “Манчестер Юнайтед” - “Копенгаген” 1:0

АПЛ. “Шеффилд Юнайтед” - “Манчестер Юнайтед” 1:2

АПЛ. “Манчестер Юнайтед” - “Брентфорд” 2:1

ЛЧ. “Манчестер Юнайтед” - “Галатасарай” 2:3

АПЛ. “Манчестер Юнайтед” - “Кристал Пэлас” 0:1

“Манчестер Сити”

У “Сити” в целом все хорошо, но не блестяще. Поражение в АПЛ от “Вулверхэмптона” кажется случайностью, но потом был довольно болезненный щелчок по носу от “Арсенала”: “канониры” не просто победили, а еще забили в концовке и в целом смотрелись лучше “горожан”. А еще, если кто забыл, “Сити” уже вылетел из Кубка Лиги от “Ньюкасла”.

Последние матчи “Манчестер Сити” (3-0-2)

ЛЧ. “Янг Бойз” - “Манчестер Сити” 1:3

АПЛ. “Манчестер Сити” - “Брайтон” 2:1

АПЛ. “Арсенал” - “Манчестер Сити” 1:0

ЛЧ. “РБ Лейпциг” - “Манчестер Сити” 1:3

АПЛ. “Вулверхэмптон” - “Манчестер Сити” 2:1

Прямая трансляция “Манчестер Юнайтед” - “Манчестер Сити”

Игру в прямом эфире покажет платный телеканал Setanta Sport.

Прогноз

Да, “МЮ” потихоньку вылезает из ямы, но это не значит, что “дьяволы” по целчку пальцев превратятся в команду Алекса Фергюсона. Силы по-прежнему не равны и эксперты это подтверждают: 5.20 на “Юнайтед” против 1.67 на “Сити”. Кроме того, можно обратить внимание на коэффициент 1.69 на “тотал меньше 3”: в 7 из последних 10 выездных игр с участием “Сити” не забивалось больше трех мячей.

Лицензия №21029001, выданная 12.10.2021 КИТ МКС Республики Казахстан