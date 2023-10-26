85 больных за два дня: в Актюбинской области напряжённая ситуации по кори

В Актюбинской области остаётся напряжённая ситуации по кори. Об этом сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Мухтар Сербаев.

С начала года в области зарегистрировали 1 225 случаев кори, из них 914 — в Актобе. С сентября инфицировался 271 школьник, 119 из них — в областном центре.

17 октября дополнительное отделение для лечения больных корью открыли в санатории «Чайка». Как рассказал главный инфекционист региона Мейрамбек Курмангазин, туда за два дня поступило 85 пациентов. Больше всего среди заболевших — детей до трёх лет.

В реанимации сейчас один ребёнок. Его состояние его осложнено лейкозом (злокачественное заболевание лейкоцитов крови). Возможно, его перевезут в республиканскую клинику.

— У 10% заболевших корью — пневмония. Мы каждый день берём сводку по стране. Есть случаи менингоэнцефалита на фоне кори. Ожидаем, что он будет и у нас. Корь начинается с повышения температуры, кашля насморка. Важно обращать внимание на такие симптомы, — сказал Мейрамбек Курмангазин . — Число больных корью растет. Из одной семьи поступает по 4-5 детей. Контактным надо вакцинироваться, но есть те, кто отказываются.

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, более 80% заболевших — непривитые. Сейчас в области идёт активная вакцинация против кори.

Фарида Зарип