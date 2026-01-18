По итогам 2025 года в области не было зарегистрировано ни одного случая опасных инфекционных заболеваний.

По итогам 2025 года санитарно-эпидемиологическая обстановка в Западно-Казахстанской области остаётся стабильной. В течение года в регионе не зафиксировали ни одного случая групповых инфекционных заболеваний или пищевых отравлений.

Также не зарегистрированы опасные инфекции, включая холеру, чуму, бешенство, сибирскую язву, брюшной тиф, дифтерию, полиомиелит, столбняк, малярию и ботулизм.

— В целом в области снизилась заболеваемость по 18 инфекционным заболеваниям. Так, число случаев кори сократилось в 54 раза, коклюша — более чем вдвое, бактериальной дизентерии — в 2,2 раза, COVID-19 — в 3,2 раза. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами уменьшилась в 4,3 раза, ОРВИ — на 19%, туберкулёзом — почти на 15%. Паразитарные заболевания, включая лямблиоз и описторхоз, стали встречаться реже на 30–40%, — сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.

В то же время рост зафиксирован по ряду инфекций, отмечает глава департамента.

— Число случаев сальмонеллёза увеличилось более чем в два раза, ротавирусной инфекции — почти в 10 раз. Среди паразитарных заболеваний выросла заболеваемость энтеробиозом и дерматомикозом. Также отмечен рост заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём: скарлатины и один случай серозного менингита, — подытожила Динара Жанабергенова.

Основными причинами роста отдельных инфекций специалисты называют бытовые контакты, несоблюдение правил личной гигиены и недостаточную термическую обработку пищи.