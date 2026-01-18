В прошлом году на 629 предприятиях была выявлена задолженность по заработной плате перед более 11,9 тысяч работниками на сумму свыше 3,1 млрд тенге. Об этом рассказали в министерстве труда и соцзащиты населения. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тысяч нарушений трудовых прав.
— Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 4245 предписаний, объязателных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 11,8 тысяч работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге, - говорится в сообщении ведомства.