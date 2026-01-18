Задолженность по заработной плате выявили на 629 предприятиях.

В прошлом году на 629 предприятиях была выявлена задолженность по заработной плате перед более 11,9 тысяч работниками на сумму свыше 3,1 млрд тенге. Об этом рассказали в министерстве труда и соцзащиты населения. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тысяч нарушений трудовых прав.