С 1 января в Казахстане отменили налоговый вычет по вознаграждению по ипотечным займам. Об этом Krisha.kz сообщили в Департаменте государственных доходов г. Алматы. Отмена связана с новым Налоговым кодексом.
Объяснения причин нет, меру назвали оптимизацией.
Также отменили налоговые льготы:
для многодетных семей;
на обучение;
на медицину.
Как работал вычет
Налоговый вычет уменьшал сумму индивидуального подоходного налога (ИПН). С зарплаты удерживали меньше, поэтому чистый доход увеличивался.
Ипотечникам это позволяло вернуть часть процентов по ипотеке через снижение налога. В среднем вычет помогал сэкономить около 50 тыс. тг за год.
Вычет применялся только к процентам по ипотеке, основной долг не учитывался.
Оформлялся через работодателя. Зарплата должна была быть указана до вычета всех налогов, «брутто», иначе вычет не работал.
Теперь ИПН для ипотечников будет считаться с полной зарплаты, без льгот по процентам.