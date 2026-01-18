Отмена связана с новым Налоговым кодексом.

С 1 января в Казахстане отменили налоговый вычет по вознаграждению по ипотечным займам. Об этом Krisha.kz сообщили в Департаменте государственных доходов г. Алматы. Отмена связана с новым Налоговым кодексом.

Объяснения причин нет, меру назвали оптимизацией.

Также отменили налоговые льготы:

для многодетных семей;

на обучение;

на медицину.

Как работал вычет

Налоговый вычет уменьшал сумму индивидуального подоходного налога (ИПН). С зарплаты удерживали меньше, поэтому чистый доход увеличивался.

Ипотечникам это позволяло вернуть часть процентов по ипотеке через снижение налога. В среднем вычет помогал сэкономить около 50 тыс. тг за год.

Вычет применялся только к процентам по ипотеке, основной долг не учитывался.

Оформлялся через работодателя. Зарплата должна была быть указана до вычета всех налогов, «брутто», иначе вычет не работал.

Теперь ИПН для ипотечников будет считаться с полной зарплаты, без льгот по процентам.