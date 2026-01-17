В некоторых регионах температура опустится до 23 градусов мороза.

По данным РГП «Казгидромет», 18 января в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 18 градусов мороза, ночью до 23 мороза.

Туман и мороз до 15 градусов ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов.

В Актюбинской области без осадков. Температура воздуха днем составит -20 градусов, ночью -30.

В Мангыстауской области ожидается туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют до -7 градусов, ночью до -10.