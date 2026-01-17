Вместо административного ареста ему назначили штраф — 68 810 тенге.

В Бейнеуском районном суде рассмотрели дело об административном нарушении в отношении военнослужащего Пограничного управления. Суд установил, что во время дежурства на автопарковке мужчина вышел в прямой эфир в социальной сети TikTok с мобильного телефона. Тем самым он нарушил приказ начальника, который запрещает пользоваться телефонами во время несения службы.

В судебном заседании военнослужащий признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что является единственным кормильцем в семье и воспитывает четырёх детей, поэтому попросил назначить более мягкое наказание.

Вина мужчины подтверждена материалами дела, в том числе протоколом, рапортом и его собственными объяснениями. С учётом раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал его виновным. Вместо административного ареста ему назначили штраф — 68 810 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.