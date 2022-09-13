13 сентября в 19:00 в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдет международный показ мод «UralskFashionWeek» с участием модельеров из Узбекистана, Кыргызстана и других регионов Казахстана.

14 сентября в 20:00 в концертном зале «Атамекен» состоится вечер классической музыки «Орал опера».

14 сентября в 18:00 в амфитеатре центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али пройдёт концерт «Біз бакытты баламыз» с участием воспитанников уральских школ и студий искусств.

15-16 сентября в 19.00 в зрительном зале ДК молодежи пройдет областной IV фестиваль искусств «Жайықтың би әлемі». 16 сентября в 11.00 часов состоится заключительный гала–концерт фестиваля.

16 сентября в 18.00 на стадионе «Акжайык» пройдёт товарищеский матч «Жұлдызды футбол» между двумя командами (это звёзды города, которые вносят свой вклад в развитие Уральска в разных сферах) против медиа-футбольной команды «Назар аудар».

17 сентября в 11.00 во Дворце культуры "Атамекен" пройдет республиканский айтыс «Жырлайды Жайық».

17 сентября в 11.00 часов по арбату на улице Д.Нурпеисовой пройдет ярмарка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім».

17 сентября в 11.00 также на арбате состоится конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым».

17 сентября на арбате пройдёт фестиваль цветов и выставка национальных блюд.

17 сентября в 14.30 в Зачаганске отроют конноспортивный комплекс. Здесь же будет организована выставка юрт и конно-спортивные игры.

17 сентября в поселке Зачаганск в 16.30 состоится открытие дома культуры.

17 сентября в 20.00 на стадионе имени П.Атояна состоится праздничный театрализованный гала-концерт и фейерверк, посвященный Дню города. Здесь выступят звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Argonya, Sadraddin, а также артисты, различные народные, танцевальные, этно-фольклорные ансамбли.

18 сентября в 10.00 в веревочном парке пройдёт велогонка «Jaiyq Bike Fest» .

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ко Дню города в этом году запланировано провести 26 разных мероприятий, которые пройдут в разные дни и в разных частях города. Празднование началось еще в конце августа, но самые интересные начались на этой неделе.