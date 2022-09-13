- 13 сентября в 19:00 в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдет международный показ мод «UralskFashionWeek» с участием модельеров из Узбекистана, Кыргызстана и других регионов Казахстана.
- 14 сентября в 20:00 в концертном зале «Атамекен» состоится вечер классической музыки «Орал опера».
- 14 сентября в 18:00 в амфитеатре центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али пройдёт концерт «Біз бакытты баламыз» с участием воспитанников уральских школ и студий искусств.
- 15-16 сентября в 19.00 в зрительном зале ДК молодежи пройдет областной IV фестиваль искусств «Жайықтың би әлемі». 16 сентября в 11.00 часов состоится заключительный гала–концерт фестиваля.
- 16 сентября в 18.00 на стадионе «Акжайык» пройдёт товарищеский матч «Жұлдызды футбол» между двумя командами (это звёзды города, которые вносят свой вклад в развитие Уральска в разных сферах) против медиа-футбольной команды «Назар аудар».
- 17 сентября в 11.00 во Дворце культуры "Атамекен" пройдет республиканский айтыс «Жырлайды Жайық».
- 17 сентября в 11.00 часов по арбату на улице Д.Нурпеисовой пройдет ярмарка местных товаропроизводителей «Сапалы өнім».
- 17 сентября в 11.00 также на арбате состоится конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым».
- 17 сентября на арбате пройдёт фестиваль цветов и выставка национальных блюд.
- 17 сентября в 14.30 в Зачаганске отроют конноспортивный комплекс. Здесь же будет организована выставка юрт и конно-спортивные игры.
- 17 сентября в поселке Зачаганск в 16.30 состоится открытие дома культуры.
- 17 сентября в 20.00 на стадионе имени П.Атояна состоится праздничный театрализованный гала-концерт и фейерверк, посвященный Дню города. Здесь выступят звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Argonya, Sadraddin, а также артисты, различные народные, танцевальные, этно-фольклорные ансамбли.
- 18 сентября в 10.00 в веревочном парке пройдёт велогонка «Jaiyq Bike Fest» .
