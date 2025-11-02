Также его обязали оплатить судебные расходы.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда сообщили, что житель города Тараз обратился в суд № 2 с иском о возврате денег у предпринимателя из Уральска. По данным суда, мужчина купил через Instagram iPhone 16 Pro Max стоимостью 780 000 тенге. Счет на оплату выставили удаленно в приложении Kaspi.kz. После чего доставить телефон обещали в течении двух дней, но гаджет так и не пришел и деньги продавец не вернул.

По решению суда предприниматель должен вернуть деньги за смартфон, оплатить государственные пошлины в размере 7 800 тенге и услуги почты в размере 720 тенге. Решение вступило в законную силу.



