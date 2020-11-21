Глава Актюбинской области Ондасын Уразалин принял жителей Бестамака, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Свиноферму надо закрыть, либо поменять направление производства - аким Актюбинской области На днях в селе Бестамак разгорелся скандал из-за работающей рядом с поселком свинофермы. Жители сняли на видео, как в окрестностях села в траншеи и рядом с ними свозят отходы после забоя свиней, сбрасывают нечистоты животных по трубе в Илек. Люди жаловались на вонь и грязь. Видео опубликовали в соцсети с обращением к властям, жители требовали закрыть свиноферму. После этого в Бестамак Алгиснкого района выехали экологи, работники санэпидконтроля, акимата Алгинского района. Была создана комиссия, куда вошли и жители села, началась проверка. 21 ноября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с членами инициативной группы из числа жителей Бестака. Об этом он сообщил на своей странице в ФБ. - Жители рассказали, что их беспокоит. Я их внимательно выслушал, дал задание соответствующим органам в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией, - написал Ондасын Уразалин. – Мы народ, который привык какую бы то ни было проблему решать разумным путем. Здесь тоже надо все взвесить и прийти к единому мнению. Есть две проблемы: утилизация отходов, которая наносит вред окружающей среде, выплаты компенсации и ответственность перед законом. Этим должны заниматься правоохранительные органы, я дал поручение. Второе – с учетом мнения большинства по итогам проверки перед руководством ТОО «Парижская коммуна» надо поставить вопрос о смене направления деятельности своего хозяйства, либо его закрытии. Специалисты занимаются уточнением сроков решения этих вопросов. Ситуация находится под моим личным контролем, члены комиссии ежедневно докладывают мне о ситуации. Фарида ЗАРИП