Случай произошел 26 августа в учреждении № 28 департамента уголовно-исполнительной системы. По данным Polisia.kz, вечером неизвестные на белой Skoda перебросили сверток через ограждение исправительного учреждения. Из свертка изъяли два мобильных телефона, зарядное устройство и беспроводные наушники.

– Для установления лиц, совершивших переброс, был осуществлен звонок на пульт оперативного дежурного. Спустя некоторое время по улице Чапаева была остановлена подозрительная автомашина. Внутри нее находились трое граждан. При досмотре багажника автомобиля были изъяты еще три свертка, содержавшие 16 зарядных устройств, 11 адаптеров для зарядных устройств, 13 проводных наушников, беспроводные наушники, 17 губок, семь SIM-карт, флеш-карта, WiFi роутер, шесть мобильных телефонов и пластиковая тара с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Данный факт зарегистрирован по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», - сообщили в учреждении.

Руководство учреждения подчеркнуло, что подобные действия строго пресекаются, и нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.



